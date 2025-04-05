Во Франции призвали к акциям протеста после приговора Ле Пен

Представители ряда организаций Франции призвали к проведению манифестаций 12 апреля по всей стране в поддержку правосудия и верховенства закона после вынесения приговора лидеру парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«После осуждения Марин Ле Пен несколько организаций, в том числе Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), SOS Racism и Лига прав человека (LDH), призывают к демонстрации «по всей Франции» в субботу, 12 апреля», — сообщает Le Monde.

Организации призвали к акциям протеста, подчеркнув необходимость защиты верховенства закона, которое, по их мнению, подверглось угрозе со стороны крайне правых сил.

Ле Пен заявила, что выборы 2027 года могут стать для нее последними

Ранее порядка 500 человек собрались в Марселе на акцию в поддержку Ле Пен.