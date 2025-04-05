В Европе нашли способ предотвратить раскол в ЕС

Венгрию следует лишить права голоса в ЕС для предотвращения раскола объединения, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он добавил, что такая возможность предусмотрена в ст. 7 Договора о Европейском союзе, пишет Rheinische Post.

По его мнению, Будапешт играет в команде президента России Владимира Путина, а не в команде Европы.

«Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает возможность отзыва права голоса государства, если оно ставит под угрозу безопасность Европы и других членов», — подчеркнул Цахкна.

По его оценке, блокирование решение ЕС со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ведет к расколу организации, ставит под угрозу безопасность блока в целом.

Орбан: ЕС переживает дарвиновский момент

Министр заметил, что ЕС вскоре встанет перед необходимостью лишить Будапешт права голоса. Он добавил, что это время становится все ближе.

В частности, уточнил Цахкна, в июне Брюсселю придется принимать решение о продлении санкций и блокировки активов России.

В том случае, если Орбан заблокирует продление ограничительных мер, ЕС придется либо конфисковать суверенные активы РФ, либо вернуть их Москве, констатировал глава ведомства.