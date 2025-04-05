В Германии предложили принять в ЕС неевропейскую страну

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил рассмотреть возможность предоставления Канаде членства в Евросоюзе в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о том, что этой стране было бы выгодно стать «51-м американским штатом».

«Я бы предложил канадцам стать членами Европейского Союза. Это, вероятно, было бы наиболее разумным... В любом случае Канада является более европейской страной, чем некоторые страны-члены Европейского Союза», — приводит газета Weser-Kurier слова немецкого политика.

Он убеждён, что такое объединение принесло бы экономическую стабильность в Канаду и помогло бы защитить её от внешних угроз.

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