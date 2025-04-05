Китай обратился с призывом к США после введения пошлин

Китайское руководство считает неверным способом взаимодействия давление и угрозы, которые себе позволяют США во внешней политике. Об этом сказано в заявлении правительства КНР.

«Китай уже принимает и продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития», — подчеркнули представители китайского руководства.

Также КНР призвала Соединённые Штаты прекратить использовать пошлины как оружие для подавления экономики.

Трамп: новые американские пошлины обеспечат США дополнительные $6—7 трлн

Ранее глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер заявил о возникновении нового мирового порядка на фоне значительных изменений во внешней политике США.