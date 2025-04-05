Сторонники Вагенкнехт пропустят мероприятия 9 Мая в случае выдворения России
Сторонники главы партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сары Вагенкнехт не будут участвовать в мероприятии в городе Хоэн-Нойендорф к 80-летию освобождения от нацистской Германии, если туда запрещено приглашать представителей России.
В Berliner Zeitung ранее сообщили, что власти Германии, в том числе министр иностранных дел Анналена Бербок, не хотят видеть представителей России и Белоруссии на мероприятиях в стране, приуроченных к 80-летию разгрома Третьего рейха.
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Сторонники немецкой партии обратились в администрацию города, чтобы узнать, есть ли такие рекомендации. Если информация подтвердится, они проведут свои торжества, куда обязательно пригласят россиян, сообщил источник RT.
«Красная линия была пройдена, и это мы не можем принять. Кто вспоминает освобождение, не должен отстранять освободителей», — заявил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выдворение России с мероприятий 9 Мая в ФРГ оскорблением.