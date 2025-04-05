Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его странице в соцсети Х.

«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире», — сказал американский министр.

Когда Зеленский устроил перепалку с Трампом, по словам Бессента, все уже было подготовлено для подписания сделки о редкоземельных металлах между Вашингтоном и Киевом.

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Встреча лидеров двух стран состоялась в Белом доме 28 февраля. Она закончилась досрочно после того, как американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Зеленский объяснял перепалку с Трампом тем, что защищал достоинство Украины.