Прошлогодние пожары на товарных складах в Британии, ФРГ и Польше были вызваны взорвавшимися посылками с косметикой и секс-игрушками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Источник рассказал, что в посылках были спрятаны самодельные зажигательные устройства, изготовленные из смеси химических веществ. Химикаты воспламенялись с помощью детонаторов, переделанных из дешевых китайских электронных гаджетов.

Посылки вызвали пожар на складах, но не причинили вреда людям.

Польская прокуратура и ряд спецслужб ЕС заявили, что за организацией взрывов якобы стоит Россия. По их мнению, это часть «гибридной войны» для дестабилизации стран, поддерживающих Киев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что речь идет об очередных фейковых новостях или проявлении слепой русофобии.

В октябре прошлого года в Варшаве заявили об аресте четырех человек по данному делу. По данным источника Reuters, один из них — украинец Владислав Деркавец, который жил на юге Польши.