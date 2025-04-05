В Польше заявили, что Трамп «поймал» Зеленского в ловушку

Провал ресурсной сделки поставил Киев в очень сложное положение. Владимиру Зеленскому придется бороться не за независимость, а «за степень, масштаб и вектор вассальной зависимости» от США, пишет портал Mysl Polska.

В понедельник, 31 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что видит попытки украинского лидера отказаться от редкоземельной сделки. Он добавил, что у Зеленского будут большие проблемы, если он нарушит договоренности.

«Украина не борется за независимость, суверенитет или территориальную целостность. Теперь она борется только за степень, масштаб и вектор вассальной зависимости», — разъяснил автор статьи.

По его мнению, президент США поймал Зеленского в ловушку в ходе переговоров по ресурсной сделке.

«Украина станет исключительной колонией для американцев, которые станут фактическими владельцами или рантье наиболее перспективных отраслей экономики страны», — предположил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева.

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Парламентарий уточнил, что документ предполагает участие Вашингтона в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ. Вместе с тем, отметил он, в соглашении не говорится о каких-либо гарантиях безопасности.