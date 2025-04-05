Во французской Мартинике выявили первый случай заболевания чикунгуньей

Случай заболевания чикунгуньей, как информирует агентство Мартиники по здравоохранению, выявлен во французском заморском департаменте Мартиника в Карибском море. Случай зарегистрирован после начала эпидемии в двух французских регионах в Индийском океане - Реюньоне и Майотте.

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Пациент с Реюньона, как передает телеканал BFMTV, находился на Мартинике во второй половине марта. У него, по словам медиков, наблюдались характерные симптомы, указывающие на болезнь.

Ранее власти Франции ввели экстренный план действий из-за эпидемии вируса чикунгунья на Реюньоне. С начала эпидемии - с августа прошлого года - насчитывается уже 20 тысяч заболевших.

Лихорадка Чикунгунья передается через укусы комаров.