Премьер Японии проведет переговоры с Трампом на тему пошлин

Японский премьер Сигэру Исиба рассказал в субботу, 5 апреля, что планирует в ближайшие дни представить главе США Дональду Трампу «пакет» предложений от Японии. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 2 апреля, Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составляет 10%, для Японии назначены 24%, для КНР — 34%, для Камбоджи — 49% (наивысший размер тарифов).

Исиба пояснил, что переговоры важны и сами по себе. Вместе с тем, то, как Токио ответит на проблемы, поднятые Трапом, значительно важнее, добавил премьер.

«Бесполезно просить: пожалуйста, сделайте исключение для Японии. На переговорах с Америкой я хочу представить [предложение Токио] в пакете, поэтому это потребует времени, но мы добьемся успеха, если это сделаем», — пояснил глава правительства.

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Ранее сообщалось, что в пятницу, 4 апреля, в Токио прошло совещание руководителей правительственной коалиции и оппозиционных партий. Участники встречи в целом одобрили представленный правительством план.