В Европе признали формирование нового мирового порядка

Приход к власти в США президента Дональда Трампа и кардинальное изменение внешней политики многолетнего главного партнера Европы свидетельствует о том, что новый мировой порядок уже сформирован. Об этом в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, передает РИА Новости.

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Он усомнился в том, что старая Америка вернется, а также признал, что теперь Вашингтон рассматривает Брюссель в качестве противника и находится с ним в конфликте. Вебер указал, что проводимая Трампом торговая политика не оставляет сомнений.

Речь идет о введении администрацией США пошлин на импорт товаров почти всех стран мира, о чем было объявлено на этой неделе. Сам Трамп назвал 2 апреля «днем освобождения», подразумевая будущие прибыли для национальной экономики, однако Вебер отметил, что это скорее «черный день», потому что глава Белого дома допустил огромную ошибку.

Парламентарий напомнил, что Европа находится в той же весовой категории, что и США, и не позволит помыкать собой. Вебер призвал Евросоюз перехватить инициативу и активно заключать антитрамповские соглашения о торговле с другими странами.

По его мнению, политика администрации США приведет к отдалению от Вашингтона большинства стран мира, и Евросоюз имеет все возможности стать маяком справедливой и основанной на правилах торговли. Однако для этого Европа должна действовать, в том числе заключить соглашение с Меркосур (южноамериканское торговое объединение) и Индией.

Ранее тарифы Трампа назвали лучшей возможностью для Китая стать мировым лидером, для чего Пекину следует объединить вокруг себя пострадавших от действий Вашингтона. Первым действием КНР после информации о том, что в отношении всего китайского экспорта в США введены пошлины в размере 34 процентов, стал зеркальный ответ.