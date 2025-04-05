Во Франции рассказали об унижении Макрона после слов о Трампе

Французские компании проигнорировали призыв президента Франции Эммануэля Макрона прекратить инвестиции в США, рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет «Газета.Ru».

Накануне газета Figaro сообщила, что ряд французских компаний заявил о намерении игнорировать призыв Макрона.

Филиппо отметил, что унизительный ответ бизнесменов последовал всего через несколько часов после того, как президент предпринял «гротескную попытку» уговорить французских промышленников выступить против тарифной политики президента США Дональда Трампа.

Напомним, что 2 апреля американский лидер объявил о вводе пошлин в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР.

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На следующий день Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США «до выяснения ситуации» с американскими пошлинами.