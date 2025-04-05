Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен находится не в себе, предположил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он уточнил, что об этом свидетельствуют ее высказывания об украинском кризисе.

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Ранее глава ЕК снова заявила о том, что необходимо продолжать поддержку Киева, а также укреплять оборону Евросоюза.

«Она бредит. Французы и британцы такие же. Они живут в другом мире», — подчеркнул Макговерн.

Напомним, что аналитик в августе 2023 года, на фоне контрнаступления ВСУ, сообщил, что Россия победит при любом раскладе, так как обладает качественной военной техникой, применяет на полях сражений продуманные тактические приемы.

Макговерн пояснил, что США выполнили практически все просьбы Владимира Зеленского, в составе пакетов военной помощи направили ВСУ вооружения и технику в очень большом ассортименте. Вместе с тем, констатировал эксперт, украинский лидер не смог одержать победу.