Названы главные жертвы американских пошлин в Европе

От новой тарифной политики США сильнее всего в Европейском союзе пострадают его небольшие государства. Об этом предупредил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Его процитировала «Газета.Ru».

К числу таковых он отнес Австрию, Болгарию, Финляндию, Мальту и страны Прибалтики. При этом он подчеркнул, что ограничения, к которым прибегнул Вашингтон, скверно отразятся и на мировой, и на американской экономиках.

Ранее эксперты ООН подготовили доклад, в котором раскритиковали пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Они считают, что такие меры вводят мировую экономику в критическую фазу. Кроме того, их сочли угрозой для прогресса, инвестиций и развития.

В Европарламенте призвали ЕС заключить «антитрамповские» торговые соглашения

Издание Handelsblatt назвало эти пошлины ударом по мировым фондовым рынкам.