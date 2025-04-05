Глава американского Минфина пожаловался Карлсону на Зеленского

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский разрушил сделку по редкоземельным металлам, отказавшись подписать ее в нужный момент.

О своих мыслях Бессент поделился в интервью журналисту Такеру Карлсону .

«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире. Зеленский был в настроении подписать соглашение в тот день, [но в итоге не стал]», — заявил Скотт Бессент.

Интервью опубликовал Карлсон на своей странице в соцсети X.

Бессент отметил, что эта сделка показала бы, что между американским и украинским народом нет разногласий. Как и между администрациями двух стран. В итоге Зеленский пообещал подписать соглашение в Мюнхене. Но этого не произошло.

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Президент США Дональд Трамп настаивал, что сделка принесла бы Украине много денег. Однако она до сих пор находится в стадии проекта. Киев всячески оттягивает время, утверждает газета The Wall Street Journal. По ее информации, Зеленский надеется на улучшение условий.