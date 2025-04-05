Американист Козлов объяснил, почему Трамп считает своим кумиром президента Мак-Кинли

Другие тратили деньги — а он зарабатывал "Уильям Мак-Кинли сделал эту страну богатой. Он был самым недооцененным президентом. Те, кто следовал за ним, брали деньги, [следующий президент США Теодор] Рузвельт брал деньги и строил, знаете, все эти парки и плотины. Но Мак-Кинли зарабатывал деньги", — так президент США Дональд Трамп описывал своего нового кумира во время предвыборной гонки 2024 года. Сегодня личность 25-го президента США, ~управлявшего страной на рубеже 19-20 веков~, находится в тени более известных американских лидеров. Если бы не интерес Трампа, Мак-Кинли и дальше оставался бы "практически забытым президентом" даже внутри самих Штатов, отмечали американские СМИ. Тем не менее, именно его Трамп неожиданно выбрал в качестве ориентира для своего второго срока. Вновь придя в Белый дом, первым делом республиканец даже символично вернул имя Мак-Кинли самой высокой горе Северной Америки. В 2015 году федеральные власти США переиначили название пика на индейское, что Трамп посчитал несправедливым. "Совсем скоро мы переименуем Мексиканский залив в Американский и вернем имя великого президента горе Мак-Кинли, где ему самое место", — объявил Трамп в своей инаугурационной речи. Тогда же он назвал Мак-Кинли "прирожденным бизнесменом", который сделал США "очень богатыми" за счет "пошлин и таланта". Параллели с самим Трампом очевидны — действующий президент в первую очередь построил карьеру как успешный бизнесмен и сам обещает сделать США "снова богатыми". "Трамп сравнивает себя с Мак-Кинли во-первых, потому что Мак-Кинли был "президентом бизнеса". Во много президентом его сделал американский крупный бизнес, который сделал на него ставку", — отметил "Газете.Ru" старший научный сотрудник отдела внутриполитических исследований Института США и Канады РАН Вадим Козлов. Любопытно и то, что Мак-Кинли известен как тот, кто успел расширить территорию вверенной ему страны. ~Он присоединил к США Гавайи, Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам~, а также установил протекторат на Кубе, попутно выиграв короткую войну с Испанией. В наши дни Трамп не скрывает схожих амбиций — еще до инаугурации он говорил о намерениях купить Гренландию и сделать Канаду 51-м штатом, а в феврале предполагал, что США могут взять под контроль сектор Газа. Однако за рубежом на фоне явных симпатий Трампа к Мак-Кинли критики первого подчеркивают, что на самом деле между ними не много общего. В частности, второй был не бизнесменом, а ветераном войны и юристом, а успех страны при нем определила конкретная историческая обстановка. "Король тарифов" Будущий "король тарифов", как его называет Трамп, родился в многодетной небогатой семье в 1843 году. Во время Гражданской войны в США Мак-Кинли записался добровольцем в армию и за четыре года вырос до майора. Впоследствии мужчина любил, чтобы его неофициально так и называли, "Майор", а одной из его сильнейших сторон считается высокая самодисциплина. После войны Мак-Кинли отучился на юриста, стал адвокатом, преуспел в этом деле и женился на девушке из влиятельной семьи. Заняться политикой его побудила дружба с 19-ым президентом США Ратерфордом Хейсом, с которым они познакомились в армии. В 1877 году 34-летний Мак-Кинли прошел в конгресс от республиканцев, в 1892 году получил место губернатора Огайо, ~а в 1896-м с однозначным отрывом выиграл президентскую гонку.~ "С тех пор, как я стал достаточно взрослым, чтобы здраво рассуждать, я никогда не сомневался, что когда-нибудь стану президентом", — говорил сам политик. За президентский срок Мак-Кинли США шагнули далеко вперед. Из преимущественно аграрной страны они превратились в мощную промышленную державу. Соответственно взглядам Мак-Кинли, американская политика того времени отличалась расцветом протекционизма и империализма. Благосостояние американцев росло, а за рубежом Штаты начали принимать как равного глобального игрока. "Я бы сравнил это с современным Китаем. Американская экономика приближалась к тому, чтобы стать второй-третьей в мире (после британской и германской)", — указывает Козлов. ~Одним из главных экономических инструментов в руках Мак-Кинли стали тарифы.~ Еще когда он был в Конгрессе, по его предложению средний уровень пошлин на ввозимые товары увеличили вдвое, а соответствующий закон так и назвали "тарифом Мак-Кинли". Кроме того, именно этот президент ввел золотой стандарт доллара. "Это стало одной из пиковых точек развития США в конце 19-го века, потому что именно с введения золотого стандарта американский доллар начал свое восхождение как мировая валюта", — объясняет эксперт Института США и Канады. Блестящий путь Мак-Кинли как президента оборвал один выстрел. После того, как он второй раз подряд выиграл выборы, 58-летнего политика застрелил рабочий-анархист Леон Чолгош. В тот день республиканец приехал на выставку и неформально общался с публикой, Чолгош свободно подошел к нему со спрятанным револьвером и выстрелил, когда Мак-Кинли хотел пожать ему руку. "Я убил президента, потому что он был врагом хороших людей, трудящихся. Я не жалею о своем преступлении", — по одной из версий, заявил в своем последнем слове анархист (за убийство он был казнен на электрическом стуле). Предсказать Трампа: что президент может повторить за Мак-Кинли Хотя Трамп отличается импульсивным и непредсказуемым характером, зная, кто его кумир, можно предугадать некоторые направления его политики, отмечает Козлов. "[Например], президент Мак-Кинли был известен двусторонними торговыми договорами, и на мой взгляд, здесь Трамп тоже пытается во многом его копировать. Можно спрогнозировать, что Трамп будет стараться установить торговые договоры на основе взаимности, взаимовыгодные. Заключать отдельные соглашения о свободной торговле с другими странами, двусторонние сделки, нежели какие-то обширные многосторонние", — предполагает специалист. Также Трамп уже начал воплощать его любимую часть политики Мак-Кинли — тарифы на импорт. В начале апреля Белый дом объявил ~о новых пошлинах для товаров из 211 государств и территорий~ (при этом для некоторых стран тарифы вырастут на 50%). В США решение резко раскритиковали, отмечая, что сегодня ситуация отличается от условий Мак-Кинли. В частности, тогда росту экономики способствовал свободный приток мигрантов, против которого так протестует Трамп. "Весь конец 19 века был периодом расширения. Сами по себе тарифы так или иначе не имели большого значения... [Тогда] наше правительство было довольно маленьким. У нас не было огромной армии. У нас не было государства всеобщего благосостояния", — обращает внимание американский профессор экономики, ведущий эксперт по Мак-Кинли Дуглас Ирвин. Сравнивать современные Штаты с США образца конца 19-го века действительно нельзя, последние скорее похожи на современный Китай, считает Козлов. "Это была растущая большая экономика, с большими потенциальными возможностями, с резко растущим населением, достаточно высокой рождаемостью, большим притоком новых мигрантов. Ситуация скорее похожа на современную китайскую экономику. И сравнивать себя сейчас, большую крупную экономику, которая уже находится в состоянии, я бы сказал, замедленного развития, с быстро растущей американской экономикой конца 19 века — это не очень перспективно", — резюмирует эксперт. Главное же, что упускает из виду Трамп — это то, что его пример для подражания сам изменил свои взгляды под конец жизни, указывает профессор Ирвин. В своей последней публичной речи Мак-Кинли заявил, что некоторые тарифы "возможно, больше не нужны", пора отойти от протекционизма и открыться иностранным рынкам. "Период исключительности прошел. Расширение нашей торговли и коммерции является насущной проблемой. Торговые войны невыгодны", — объяснял президент. На следующий день после этой речи в него выстрелил анархист, и спустя несколько суток Мак-Кинли скончался. "Так что мы никогда не узнаем, что бы произошло, если бы он выжил и попытался протолкнуть [новые идеи]", — подытоживает Ирвин.