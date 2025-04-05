В Европарламенте назвали «огромную ошибку» Трампа

На фоне резкого изменения внешней политики США на планете возник новый мировой порядок, рассказал журналистам глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пошлины против Китая, Вьетнама, Японии, Индии и ряда других стран. Базовая ставка составила 10%, фактическая — от 10% (для Великобритании) до 49% (для Камбоджи).

«Администрация Трампа ставит под сомнение фундаментальные [понятия], и это без всякой причины. И я также боюсь, что старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом мировом порядке. Трамп рассматривает нас [ЕС] как противников — это как раз то, что демонстрирует его таможенная политика», — отметил Вебер.

По его словам, введение пошлин является «огромной ошибкой» президента США, а день введения пошлин — «черным днем».

Политик подчеркнул, что ЕС не позволит Трампу помыкать собой, так как равен США в экономическом плане.

Брюсселю следует заключить с рядом стран «антитрамповские соглашения» о торговле, констатировал Вебер.

Европа и оппоненты в США обрушили на Трампа шквал критики из-за введенных пошлин

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал крупные европейские компании приостановить инвестиции в США. Он пояснил, что нет смысла инвестировать в страну, которая наносит удары по Европе.

По его мнению, европейским государствам следует проявить «коллективную солидарность».