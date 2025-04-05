ВОЗ ведет переговоры с США по вопросу их возвращения в организацию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с Соединенными Штатами по вопросу их возвращения в организацию и надеется, что Вашингтон пересмотрит свою позицию. Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

"У нас, конечно, идут переговоры с Соединенными Штатами, я бы не назвал это какими-то закулисными торгами, это достаточно откровенный и конструктивный диалог. Мы надеемся, что Соединенные Штаты смогут пересмотреть свою позицию, потому что здесь вопрос не только в финансовой поддержке, но и также в экспертном потенциале страны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил Бердыклычев, Соединенные Штаты до сегодняшнего дня являлись крупнейшим донором ВОЗ, покрывая почти пятую часть общего бюджета организации.

"Поэтому, конечно, намерение США выйти из организации окажет негативное влияние на возможность организации реализовывать программы по всему миру. Многие программы, например по вакцинации, по борьбе с туберкулезом, малярией, полиомиелитом, ВИЧ-инфекцией, уже оказались под угрозой. Поэтому, конечно, мы выражаем сожаление в связи с решением США, так как пострадают прежде всего наиболее уязвимые группы населения от прекращения такой помощи", - добавил он.

Глава офиса ВОЗ в Москве также обратил внимание, что между организацией, США и многими научно-исследовательскими институтами проводилась существенная работа, которая будет приостановлена. "ВОЗ, конечно, не прекратит свое существование, продолжит работу, хоть и в условиях ограниченного финансирования", - продолжил он.

Оптимизация работы

При этом Бердыклычев подчеркнул, что "прямого, непосредственного влияния на работу офиса ВОЗ в РФ эти изменения пока не оказывают". "У нас не было программ, которые бы финансировались Соединенными Штатами Америки, - указал он. - Но я должен отметить, что в данных условиях Всемирная организация здравоохранения предпринимает ряд мер, направленный прежде всего на сбережение бюджета и оптимизации работы. Мы ограничили количество поездок, заморозили набор персонала, ограничили закупки, перешли практически повсеместно на онлайн-формат проведения мероприятий".

Он добавил, что сейчас в ВОЗ проходит процесс реприоритизации и пересмотров штатных структур. "Возможно, результатом этого явится реструктуризация и сокращение персонала, которое может затронуть все уровни организации: штаб-квартиру в Женеве, региональные офисы, возможно, будут какие-то сокращения и на уровне страновых представительств. Но основная цель - это сфокусироваться на мандате ВОЗ и все-таки продолжить работу даже в условиях ограниченного финансирования. Но пока просто еще рано предсказывать, потому что эта работа продолжается, и пока я не могу озвучить масштабы и конкретные результаты", - заключил глава офиса ВОЗ в Москве.

Полный текст интервью будет опубликован 7 апреля.