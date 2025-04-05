Запад ненавидит президента России Владимира Путина за то, что он избавил российское государство от внешнего влияния и отстаивает его независимость, пишет сербское издание «Печат».

Напомним, что на прошлой неделе российский лидер в очередной раз подчеркнул, что РФ не допустит посягательств на свой суверенитет и защитит свои национальные интересы.

«Владимир Путин в который раз показал им [Западу], что его козыри — огромное, почти неиссякаемое терпение и долгосрочная стратегическая концепция того, как Россия и мир должны выглядеть в ближайшие десять, 20 или 30 лет», — отметил автор статьи.

За время своего нахождения на посту президенту удалось не только вывести свою страну из враждебной сферы влияния, но и пресечь все попытки недружественных государств посягнуть на самостоятельность и безопасность России, пояснил обозреватель.

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Путин значительно укрепил вооруженные силы, системно искоренил западную «пятую колонну», чем лишил западные страны всякой надежды на успех. В связи с этим. его ненавидят на Западе, констатировал эксперт.