FT: Зеленский пришел в бешенство из-за слива по сделке с США

Служба внутренней безопасности Украины должна расследовать слив новых предложений США по сделке о полезных ископаемых. Соответствующее поручение дал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Зеленский поручил Службе внутренней безопасности Украины расследовать утечку последнего предложения США о получении прибыли от украинских активов», — отметили The Financial Times со ссылкой на правительственных чиновников.

Подчеркивается, что данное расследование будет проводится Украиной на фоне ухудшения ее отношений с Вашингтоном и администрацией президента США Дональда Трампа.

Зеленский распорядился проверить украинских чиновников на полиграфе

Ранее стало известно о том, что украинская и американская стороны обсуждают второй проект сделки по полезным ископаемым — обсуждение первого было сорвано Зеленским во время его визита в Белый дом 28 февраля. Позже украинский лидер отметил, что не будет подписывать новый проект, если он помешает вступлению Украины в Евросоюз. Позже Трамп заявил, что если сделка не будет подписана, то у Киева начнутся большие проблемы.