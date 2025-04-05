Зеленский распорядился проверить украинских чиновников на полиграфе

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился установить, кто из правительственных чиновников допустил утечку деталей сделки по недрам. Об этом сообщает Financial Times (FT).

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К этому привела публикация деталей соглашения одним из депутатов Верховной Рады. Зеленский назвал утечку странной.

Теперь украинский лидер распорядился установить виновника утечки с помощью полиграфа, утверждает FT. Опрошенные изданием украинские чиновники сообщили, что сотрудников нескольких министерств уже проверили на детекторе лжи.

Ранее в Верховной Раде заявили об ужесточении условий сделки по недрам после срыва подписания первой редакции документа. Там рассказали, что президент США Дональд Трамп выдвинул Киеву сразу несколько ультиматумов.