Зеленский распорядился проверить украинских чиновников на полиграфе

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился установить, кто из правительственных чиновников допустил утечку деталей сделки по недрам. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Зеленский распорядился проверить украинских чиновников на полиграфе
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К этому привела публикация деталей соглашения одним из депутатов Верховной Рады. Зеленский назвал утечку странной.

Теперь украинский лидер распорядился установить виновника утечки с помощью полиграфа, утверждает FT. Опрошенные изданием украинские чиновники сообщили, что сотрудников нескольких министерств уже проверили на детекторе лжи.

Ранее в Верховной Раде заявили об ужесточении условий сделки по недрам после срыва подписания первой редакции документа. Там рассказали, что президент США Дональд Трамп выдвинул Киеву сразу несколько ультиматумов.

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