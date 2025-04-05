Зеленский оказался беднее своих подчиненных

Украинские чиновники подали декларации о доходах за прошедший 2024 год. Согласно документу, глава государства Владимир Зеленский оказался далеко не самым богатым человеком в украинской политической элите. «МК» проанализировал доходы ряда должностных лиц Украины.

В конце марта завершилась подача деклараций о доходах среди чиновников высшего эшелона власти Украины. Интересным оказался тот факт, что зарплата первого должностного лица оказалась самой скромной среди других чиновников исполнительной власти. Согласно декларации о доходах, зарплата Владимира Зеленского составила всего 28000 гривен. В переводе на рубли это будет примерно 68000. Для сравнения зарплата Главы Офиса президента Украины Андрея Ермака составила 121 000 гривен. Примерно такую же сумму получили и его заместители Игорь Жовква и Игорь Брусило. Самым высокооплачиваемым чиновником из президентского пула стал пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Его зарплата составила 281 000 гривен.

Впрочем, не нужно переживать за Зеленского. По официальным данным, суммарный доход семьи украинского лидера составил 15, 3 млн гривен, и зарплата лишь малая часть из этого. 8,.5 млн. составили выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, ещё 6,7 млн. были получены от сдачи в аренду недвижимости.

На это интересно посмотреть в разрезе других деклараций. Так за 2023 Зеленские заработали 12,4 млн. гривен, а в 2022 г. только 3,7 млн. гривен. Такую разницу в доходах объяснили восстановлением полной суммы арендных платежей. Предположим, что семья украинского главы на вырученные от аренды деньги приобретает государственные облигации, в результате чего масштабирует свой заработок.

Посмотрим теперь кабинет министров. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль тоже не стал рекордсменом по заработку. Он и его супруга Екатерина заработали примерно 9,6 млн. гривен. Причем 8 из них заработала жена премьер-министра. Екатерина занимается предпринимательством, которое принесло ей 7,5 млн., а продажа имущества принесла ей еще 1 млн. У самого Шмыгаля из доходов - только его зарплата, составившая 1,16 млн. гривен. Министр обороны Украины Рустем Умеров и его супруга задекларировали доходов почти на 6,8 млн. гривен. Глава военного ведомства получает не только министерскую зарплату, но и имеет бизнес и является акционером американской компании Petcube Inc, производящей лакомство и девайсы для домашних питомцев. Кстати, сама компания основана украинскими гражданами еще в далеком 2012 году. Жена министра задекларировала доход на 1,8 млн гривен.

Раскрыта заработанная за 2024 год Зеленским и его семьей сумма

Пальму первенства среди украинских министров взял Алексей Чернышев, вице-премьер Украины и министр по вопросам национального единства. Его доход составил 35,.4 млн гривен. Дело в том, что Чернышев возглавлял правление «Нафтогаз Украины». У Чернышева ранее был опыт работы в украинском правительстве. До своего назначения в «Нафтогаз» он был министром развития общин и территорий Украины. Также он располагает еще 52 млн. гривен на счетах и большим пакетом облигаций государственного займа. Зарплата чиновника варьировалась: так, например, он заработал 2,1 млн гривен в 2020 году, 24,9 млн гривен в 2021, 3.4 млн. за 2022, 25.3 за 2023 год. Вместе с супругой является обладателем коллекции люксовых часов и украшений. Имеет просторную квартиру площадью 207,8 кв.м в Киеве.

Однако №1 по доходам среди политиков Украины стал экс-президент страны Петр Порошенко (внесен в российский реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Глава партии «Европейская солидарность» увеличил свой доход с 2021 года почти в 30 раз. По данным газеты Times of Ukraine, он заработал 162 млн. гривен в 2021, а в 2024 его доход составил 4,6 млрд. гривен. В рейтинге украинских бизнесменов он поднялся на 3-е место. Правда, большие деньги счастья не принесли, да и не факт, что экс-президент сможет ими воспользоваться. Напомним, что в феврале СНБО Украины ввел бессрочные персональные санкции против Петра Порошенко и еще нескольких украинских политиков и олигархов. Санкции подразумевают запрет на вывод денег за пределы страны и блокировка финансовых активов.