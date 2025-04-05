В США выступили со срочным призывом к Западу из-за России
Лидерам западных стран следует воздерживаться от заявлений о мнимых угрозах со стороны России, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он добавил, что Западу необходимо заключить с Москвой мирное соглашение по Украине, пишет РИА Новости.
По его словам, Великобритания в ближайшее время потерпит финансовый крах, Франция не сильно отстает, а у немцев «большие проблемы».
«Пора заключить мир, слишком много людей погибло!», — подчеркнул Макгрегор.
Ранее подполковник предупредил, что Россия не позволит Киеву диктовать условия при урегулировании украинского кризиса. По его оценке, корейский сценарий невозможен, так как Москве нужна безопасность.
В США призвали смириться с судьбой Украины
«[Глава МИД России Сергей] Лавров и [президент РФ Владимир] Путин ясно дали понять, что в этом конфликте не будет исхода по корейскому сценарию», — подчеркнул Макгрегор.