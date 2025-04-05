ЕС постепенно превращается в военный блок, заявил экс-президент республики, лидер Соцпартии Игорь Додон. Он добавил, что стране не следует вступать в подобную организацию, пишет РИА Новости.

В 2025 году в ЕС, на фоне действий и высказываний президента США Дональда Трампа, развернулась политическая дискуссия о наращивании вооружений, развитии ВПК, возможном создании европейской армии.

«Европейский союз превращается в военный блок. Молдавии в этом военном блоке не место. Если это военный геополитический блок, плацдарм против России — мы в этом участвовать не хотим», — отметил Додон.

Экс-президент пояснил, что Кишинев проявлял интерес к вступлению в Евросоюз в те годы, когда Брюссель был сосредоточен на экономических целях.

Политик предположил, что проблемы Евросоюза в ближнесрочной перспективе будут только усугубляться. Он добавил, что если цели организации не изменятся, то ЕС разрушится изнутри.