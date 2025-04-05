Владимир Зеленский не в состоянии завершить противостояние на Украине, рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

В четверг, 3 апреля, глава Минфина США Скотт Бессент назвал главу киевского режима «эстрадным артистом», которого окружают «неидеальные» советники.

«Зеленский — неподходящий партнер для переговоров, потому что он не в состоянии принимать решения, необходимые для того, чтобы положить конец [конфликту]», — отметил Дэвис.

Офицер предположил, что Зеленский переоценивает свои возможности, надеется, что ему удастся затянуть процесс урегулирования.

«Он думает, что если продержится еще чуть-чуть, то ему удастся избежать этих вещей [не придется капитулировать на условиях России], но это не тот случай», — пояснил подполковник.

Министр финансов США Бессент негативно высказался о Зеленском

Дэвис уточнил, что ресурсы Киева ограничены, истощены. Он добавил, что в настоящее время Зеленский только «убивает своих людей и теряет все больше территорий».