Глава МИД Финляндии рассказала, считает ли РФ врагом

Финляндия не воспринимает Россию как врага, заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен. Об этом пишет портал Yle.

По ее словам, говорить о нормализации отношений с Россией преждевременно, с учетом ситуации в мире.

«Важно также отметить, что мы, финны, не воспринимаем Россию как врага как такового. Россия не является нашим врагом», — отметила Валтонен.

Дипломат заметила, что в Хельсинки надеются на восстановление добрососедских отношений, но это «время еще не настало».

В настоящее время, уточнила министр, стране следует поддерживать Украину, продолжать санкционную политику против России, укреплять собственную оборону.