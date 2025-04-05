В Финляндии заявили, что не воспринимают Россию как врага

Илья Родин

Финляндия не воспринимает Россию как врага, заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен. Об этом пишет портал Yle.

Глава МИД Финляндии рассказала, считает ли РФ врагом
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По ее словам, говорить о нормализации отношений с Россией преждевременно, с учетом ситуации в мире.

«Важно также отметить, что мы, финны, не воспринимаем Россию как врага как такового. Россия не является нашим врагом», — отметила Валтонен.

Дипломат заметила, что в Хельсинки надеются на восстановление добрососедских отношений, но это «время еще не настало».

В настоящее время, уточнила министр, стране следует поддерживать Украину, продолжать санкционную политику против России, укреплять собственную оборону.

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