В Финляндии заявили, что не рассматривают Россию в качестве врага

Финляндия не рассматривает Россию как врага, однако процесс нормализации отношений между странами преждевременен, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время ещё не настало», — сказала она в эфире телерадиовещателя Yle.

Валтонен также добавила, что сейчас важно продолжать поддерживать Украину, применять санкции против России и укреплять собственную оборону.

При этом процесс нормализации отношений с Россией, по её мнению, нужно обсуждать со всей Европой.

Ранее СМИ сообщали, что Финляндия может открыть границу с Россией не ранее конца 2025 года.