В Финляндии заявили, что не рассматривают Россию в качестве врага

Илья Родин

Финляндия не рассматривает Россию как врага, однако процесс нормализации отношений между странами преждевременен, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

В Финляндии заявили, что не рассматривают Россию в качестве врага
© РИА Новости
«Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время ещё не настало», — сказала она в эфире телерадиовещателя Yle.

Валтонен также добавила, что сейчас важно продолжать поддерживать Украину, применять санкции против России и укреплять собственную оборону.

При этом процесс нормализации отношений с Россией, по её мнению, нужно обсуждать со всей Европой.

Ранее СМИ сообщали, что Финляндия может открыть границу с Россией не ранее конца 2025 года.

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