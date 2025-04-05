Стубб заявил об отклонении от курса дискуссии об отправке солдат на Украину

Дискуссия об отправке солдат на Украину отклонилась от курса. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает ТАСС.

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По его словам, перед обсуждением возможного размещения на Украине иностранных солдат нужно добиться завершения конфликта. То направление, которое приняла дискуссия к настоящему моменту, он назвал символическим.

«Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украины», — сказал Стубб и указал, что прежде всего необходимо достичь перемирия.

При этом он отметил, что перемирие не означает завершения конфликта, и «за ним нужно следить».

Ранее отправлять свои войска на Украину отказалась Польша – один из ближайших союзников Киева. В Варшаве не поддержали идею присутствия польских солдат в зоне конфликта даже в качестве миротворцев.

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