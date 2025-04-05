Рютте высказался о влиянии новых пошлин США на НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины не оказывают влияния на Североатлантический альянс.

"Не скажу, что это не оказывает влияния на отдельных союзников, но это не оказывает влияние на альянс", - заявил он в интервью телекомпании CBS.

Рютте также убежден, что потенциальная торговая война никак не повлияет на оборонные расходы европейских стран и выполнение ими обязательств перед НАТО.

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2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении импорта из многих стран, в отношении ЕС будет применена ставка в размере 20%. Индивидуальные импортные тарифы Вашингтона в отношении других стран вступят в силу 9 апреля в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск). Универсальные пошлины в 10% вступили в силу на несколько дней раньше - 5 апреля в 00:01 по времени Восточного побережья США (в 07:01 мск).