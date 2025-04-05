Президент Франции Эммануэль Макрон может представить Европу на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по украинскому конфликту, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источник.

При этом издание отметило, что в Париже считают преждевременным возобновление контактов с президентом РФ.

"Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

Ранее издание Die Weltwoche сообщило, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер делают громкие заявления о возможной отправке военной помощи Украине, несмотря на отсутствие единогласной поддержки со стороны стран Евросоюза и недостаток необходимых военных ресурсов. Вызывает опасения то, что их действия могут привести к обострению международной напряженности, добавили журналисты.

Аналитики полагают, что такие шаги лидеров могут иметь серьезные последствия для глобальной безопасности. Недостаток согласованности между странами ЕС в этом вопросе делает их попытки подержать Украину в нынешней сложной обстановке потенциально опасными.

Дмитриев сообщил, что сроки новых переговоров РФ и США вскоре будут утверждены

До этого Макрон объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на €2 млрд. Глава государства подчеркнул, что Париж и Киев продолжат сотрудничество, особенно в сфере разведки.