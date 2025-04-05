Евросоюз приготовил масштабные санкции против компании Илона Маска

В ЕС готовятся ввести серьезные санкции против платформы социальных сетей X, принадлежащей Илону Маску, в связи с нарушениями Закона о цифровых услугах, который регулирует борьбу с незаконным контентом и дезинформацией. Сообщается, что санкции могут включать штрафы и требования об изменении продуктовых функций, и их ожидается объявить летом этого года.

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Согласно предварительной информации, штрафы могут достичь суммы свыше 1 миллиарда долларов. Евросоюз стремится подать пример другим компаниям, чтобы тем самым предостеречь их от аналогичных нарушений. Однако данное решение может привести к еще большему противостоянию между Европой и США, особенно на фоне напряженности в торговых отношениях и недавнего объявления президентом Трампом о новых таможенных тарифах.

Недавнее расследование показало, что платформа X (напомним, что 4 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал «Твиттер», как ранее именовалась эта соцсеть, на территории России) нарушает европейский закон, не предоставляя данные сторонним исследователям, что затрудняет анализ распространения дезинформации в соцсети. Более того, компания также критиковалась за недостаточную прозрачность в отношениях с рекламодателями и за неэффективную проверку подлинности пользователей, использующих платные функции, такие как «верифицированные» учетные записи. Это создает условия для потенциального злоупотребления и иностранного вмешательства в действия платформы.

Масштабные санкции могут стать первыми применениями нового Закона о цифровых услугах, который вступил в силу с целью обеспечить более жесткий контроль над платформами социальных сетей. Неопределенность по поводу судьбы соцсети также остается, поскольку редкий случай высокой ставки может обернуться многоуровневым судебным разбирательством. Если Маск решит оспаривать решения Евросоюза в суде, это может привести к серьезному конфликту, способному затронуть трансатлантические отношения.

Переговоры между X и европейскими регуляторами продолжаются, однако, учитывая неумолимость законодательных изменений, компания, вероятно, будет вынуждена принимать более жесткие меры по соблюдению новых норм. Если же властями будет принято решение о введении значительного штрафа, это может создать прецедент для других технологических компаний, которые также находятся под следствием за предполагаемые нарушения.

Европейская комиссия уже подтвердила, что на данный момент предложение о штрафе в размере свыше 1 миллиарда долларов не обсуждается, однако источники утверждают, что величина штрафа все еще находится на рассмотрении. Вице-президент ЕС по цифровым делам неоднократно подчеркивал важность применения справедливых и непреложных правил ко всем компаниям, работающим в регионе, невзирая на их местонахождение.

Маск высмеял ЕС с помощью серпа и молота

Компания X официально отказалась от комментариев, но охарактеризовала действия против нее как «беспрецедентный акт политической цензуры» и выразила намерение защищать свои бизнес-интересы, а также свободу слова в Европе. Кроме того, Илона Маска ожидают интенсивные юридические споры и со стороны регуляторов, и со стороны активных групп, выступающих за свободу слова и защиту общественных интересов.

На протяжении более десяти лет Европейский союз активно изучает и штрафует крупнейшие американские технологические компании за различные нарушения, что указывает на его стремление к жесткой политике относительно регулирования технологий и защиты интересов пользователей. Это давление со стороны Европейского союза также накладывает отпечаток на международные торговые отношения, находясь на пересечении политики, технологий и экономики.