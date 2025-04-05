«Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые в своей истории сравнялась с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге немецких политических партий. Об этом пишет Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного сотрудниками социологического института INSA.

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Всего в исследовании приняли участие 1 206 жителей страны.

Из материала следует, что за последнюю неделю рейтинг ХДС/ХСС снизился до 24%. По итогам предыдущего опроса он был на два процентных пункта выше.

В свою очередь, АдГ улучшила свои позиции на один процентный пункт. Это позволило данной партии повысить свой рейтинг до тех же 24%.

Как отметили авторы публикации, в настоящее время оба политических объединения делят первое место в рейтинге партий Германии. При этом позиции ХДС/ХСС заметно ухудшились после 23 февраля 2025 года, когда в стране прошли досрочные парламентские выборы. В то время блок пользовался поддержкой 28,5% избирателей, но к текущему моменту он потерял 4,5 процентных пункта. Иными словами, его перестал поддерживать почти каждый шестой сторонник.

25 марта депутат немецкого парламента от «Альтернативы для Германии» Райнер Ротфусс призвал власти страны критически пересмотреть свою санкционную политику. Законодатель подчеркнул, что сейчас европейские государства используют рестрикции для того, чтобы «поставить на колени» другие державы исключительно по геополитическим причинам. Но в первую очередь из-за этого страдают обычные люди.