Тарифные войны Трампа сравнили с крестовым походом против ЕС и описали роль России в нем

Испанское издание Publico сравнило тарифные войны президента США Дональда Трампа с крестовым походом и описало роль России в нем. По мнению журналистов, Вашингтон формирует партнерство с Москвой против Европы.

«Тарифный крестовый поход, инициированный президентом США Дональдом Трампом, прощает Россию <…> для дальнейшего подчинения Европы, ослабления позиции Брюсселя в войне на Украине и создания будущего экономического и стратегического партнерства с Москвой против Европейского Союза», — говорится в публикации.

Трамп ввел пошлины в 20 процентов на товары из ЕС

Авторы отмечают, что неопределенность на фоне введения пошлин создает опасность для европейских союзников Украины, это видно по резкому падению мировых фондовых рынков. Новыми тарифами Трамп может надавать на ЕС в том числе в вопросе урегулирования украинского вопроса, резюмирует издание.

Президент США резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран 2 апреля. Решение ужесточить торговлю он объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Чтобы избежать тарифов, нужно перенести производство в США или отменить ограничения для американских товаров, подчеркнул Трамп. Тарифы не затронули Россию, Белоруссию, Кубу, Северную Корею, Иран, Канаду и Мексику.