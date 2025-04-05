Для многих украинских бойцов отправка на фронт означает «билет в один конец», поскольку они либо гибнут на фронте, либо, получив ранения, отправляются на органы в другие страны. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Для многих отправка на фронт означает „билет в один конец“», — пишет LantiDiplomatico. В издании задались вопросом, зачем нужен мир, если украинский лидер Владимир Зеленский усиливает мобилизацию.

Зеленский заявил, что Украина обсудила с Британией и Францией размещение войск

При этом на фронт отправляются даже те мужчины, у которых при себе есть все документы, необходимые для освобождения от службы. Против «охотников за мужчинами» не помогают и угрозы Верховной рады. Такая усиленная мобилизация связана с тем, что бойцы ВСУ являются «носителями органов» — если они получают тяжелые ранения, их заставляют подписать договор на французском языке, тем самым соглашаясь на транспортировку их органов в Канаду.