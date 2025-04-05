Пересмотр военного присутствия США в Европе поможет завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

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В публикации отмечается, что если президент США Дональд Трамп и его окружение всерьез намерены добиться быстрого прекращения огня, лучшим вариантом может стать увязка прекращения Россией боевых действий с сокращением численности американских войск вдоль линии фронта НАТО.

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При этом угрозы усиления военной помощи Киеву не дадут результата, поскольку не смогут заставить Россию изменить свою позицию и не способствуют заключению прочного мира.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия способна производить до 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц и создает запасы, и втрое опережает в этом США и Европу. По его словам, Россия может производить около 1500 танков в год, в то время как США производят только 135 танков за тот же промежуток времени.