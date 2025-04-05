В США назвали стратегию Трампа в отношении России и Китая опасной

Попытки США расколоть стратегическое партнерство России и Китая обречены на провал, а политика Дональда Трампа несет серьезные риски для американских союзников. Такое мнение высказал внешнеполитический обозреватель The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес в авторской колонке.

Игнейшес назвал иллюзорной веру Трампа в то, что Вашингтон сможет отдалить Москву от Пекина и стать посредником между ними. По его словам, администрация США ошибочно полагает, что «новая мощь Америки» изменит баланс сил, однако это лишь усилит сотрудничество РФ и КНР.

В США заявили о желании Трампа разделить Россию и Китай

«Стремление Трампа перекроить мировой порядок основано на опасном заблуждении. Россия и Китай не станут жертвами его манипуляций — их альянс будет крепнуть вопреки давлению», — подчеркнул эксперт.

Автор также отметил, что агрессивная политика США подрывает доверие союзников в Европе и Азии. Страны этих регионов сомневаются в способности Вашингтона сдерживать растущее влияние Москвы и Пекина, что может привести к эрозии традиционных партнерств.

3 апреля аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович спрогнозировал в будущем союз между Россией, Китаем и США.

1 апреля министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что сотрудничество России и Китая подобно экспрессу — поезд идет вперед, меняются лишь пейзажи.

Ранее Ван И назвал русских сильной нацией.