Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгунья

Власти Франции ввели экстренный план действий из-за эпидемии вируса чикунгунья на Реюньоне, территории страны в Индийском океане. Об этом сообщает France Bleu.

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По его данным, только за одну неделю в марте было выявлено около 6 тысяч новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в августе 2024 года выявлено 20 тысяч заболевших.

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Решение о введении чрезвычайного плана было принято на фоне очень значительного увеличения активности служб неотложной помощи на несколько дней в городах Сен-Дени на севере и Сен-Пьер на юге.

24 марта сообщалось, что на острове Реюньон зафиксирован рост заболеваемости тропической лихорадкой чикунгунья — вирусной инфекцией, передающейся через укусы комаров. Чикунгунья вызывает лихорадку, а также интенсивные боли в суставах, из-за которых заболевшие могут с трудом передвигаться. Вирус переносят два вида кровососущих насекомых, также известных как переносчики денге и Зика.