Власти Франции испугались возможных притязаний США на их территории

Власти Франции не исключают, что после Гренландии США могут переключиться на республику и попытаться заполучить ее территории. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на неназванного министра.

Она назвала угрозу реальной, отметив, что происходящее в Гренландии может также произойти и во Франции. По ее словам, в дальнейшем США могут высказать притязания на Новую Каледонию или заморские территории республики.

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«Это может с нами произойти», — выразила обеспокоенность министр.

Газета также считает, что подобный сценарий может стать реальностью. Le Figaro напоминает, что Вашингтон ввел пошлины в размере 99% на все товары с островов Сен-Пьер и Микелон, которые принадлежат Франции.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Штаты не захватят Гренландию. В свою очередь президент США Дональд Трамп отмечал, что на 100 процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению острова. При этом в Гренландии заявили, что жителям острова не стоит бояться резких высказываний американского президента.