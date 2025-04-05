Депутат Рады оценил сделку Украины и США по недрам

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале оценил сделку Украины и США по недрам.

Он напомнил, что Украину в переговорах с США по недрам будут представлять юридические компании. При этом он считает, что все эти компании из Британии.

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«Владимир Александрович, а после войны Украиной тоже они управлять будут? Или будет честный тендер среди бывших колоний?» — задался вопросом Дубинский.

Он также поинтересовался, на основании каких нормативных актов эти компании будут представлять государство Украина.

Ранее во Франции раскрыли условия сделки Украины и США по недрам. Отмечается, что новый проект соглашения включает в себя пункты о добыче ресурсов в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе.