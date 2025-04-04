В Британии раскрыли, кто пытается сорвать переговоры по Украине
Политолог из Великобритании Александр Меркурис заявил, что страны Европы пытаются сорвать мирные переговоры по конфликту на Украины. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на YouTube-канал «The Duran».
По словам Меркуриса, США и Украина обсуждают соглашение по украинским ресурсам — как считает политолог, это противоречит интересам Европы. Эксперт объяснил, что такое соглашение усилит зависимость Украины от США, но отдалит Киев от вступления в Евросоюз.
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«Президент США Дональд Трамп понял, что украинцы не играют по его правилам, а европейцы работают круглосуточно, чтобы саботировать переговоры», — заявил он.
Меркурис также добавил, что политика Украины ограничивается постоянным поиском денег и отказа от компромиссов, что может стать причиной потенциального конфликта между США и Киевом.