Политолог из Великобритании Александр Меркурис заявил, что страны Европы пытаются сорвать мирные переговоры по конфликту на Украины. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на YouTube-канал «The Duran».

По словам Меркуриса, США и Украина обсуждают соглашение по украинским ресурсам — как считает политолог, это противоречит интересам Европы. Эксперт объяснил, что такое соглашение усилит зависимость Украины от США, но отдалит Киев от вступления в Евросоюз.

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«Президент США Дональд Трамп понял, что украинцы не играют по его правилам, а европейцы работают круглосуточно, чтобы саботировать переговоры», — заявил он.

Меркурис также добавил, что политика Украины ограничивается постоянным поиском денег и отказа от компромиссов, что может стать причиной потенциального конфликта между США и Киевом.