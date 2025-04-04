Бывший офицер армии США Станислав Крапивник объяснил, почему Владимир Зеленский не приблизился к границам Белгородской области. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на «Московский комсомолец».

По словам Крапивника, Зеленский прибыл в приграничные Сумы, но не приблизился к Белгородской области из-за возможной ракетной атаки со стороны России. При этом Крапивник считает, что вся поездка Зеленского является «фейковым мероприятием». Впрочем, бывший офицер полагает, что все появления Зеленского в зоне боевых действий являются «продуктом компьютерных технологий».

«Зеленский отправился в приграничные Сумы, но до конечной точки — границы с Белгородской областью он не доехал. Ключевые военные объекты города подверглись ракетным ударам», — заявил он.

Ранее Зеленский посетил Сумскую область на границе с Россией.