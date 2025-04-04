Появилось пророческое фото погибших в Литве американских солдат

Родные одного из четырех американских солдат, которые погибли после учений в Литве, выложили их совместное фото. На нем военнослужащие стоят в болотной жиже — позже их тела были найдены в одном из болот. Об этом сообщает EADaily.

Снимок выложили в соцсети родные сержанта Хосе Дуэнеса. На этой фотографии можно увидеть, как солдаты стоят по пояс в мутной воде. При этом военнослужащие улыбаются — один из них делает вид, что плывет.

«Фотография никого не оставляет равнодушным. Трудно смотреть на эти снимки, вероятно, сделанные совсем недавно, когда знаешь, что этих людей больше нет с нами и их забрало болото. Кроме того, фото показывают, что подобные места были известны этой группе. Они, наверняка, тренировались на чем-то подобном, поскольку на фотографиях также виден их бронетранспортёр», — прокомментировали снимок американские СМИ.

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Напомним, что военные были найдены поблизости от литовского города Пабраде. Четверо военнослужащих из развернутого в стране американского военного контингента отправились с места проведения учений на гусеничном транспорте, но попали в болото.