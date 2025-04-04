Министр финансов США назвал Зеленского эстрадным артистом

Президент Украины Владимир Зеленский — артист эстрады. При этом его окружение состоит из советников, которые не всегда отличаются идеальностью. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — заявил Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Запись беседы корреспондент выложил в соцсети Х.

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Украинского лидера окружают неидеальные советники, отметил Бессент. Однако при этом некоторые чиновники в правительстве страны вокруг Владимира Зеленского и кабинета министров очень хороши.