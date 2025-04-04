Политолог Станислав Тарасов заявил, что Армения собирается шантажировать Россию своим документом о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Напомним, что ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, предусматривающий начало вступления страны в Евросоюз. По мнению Тарасова, в дальнейшем Ереван может использовать этот документ для «шантажа» в сторону России. Как заявил политолог, этот закон может быть частью плана, который должен скрыть настоящие изменения в направлении развития Армении.

«Тарасов выразил мнение, что решение армянского парламента о вступлении в Европейский Союз является попыткой оказать давление на Москву. Однако он подчеркнул, что для придания законной силы такому решению необходимо провести всенародный референдум в Армении», — сообщает источник.

Тарасов также добавил, что действия Еревана могут быть связаны с будущими выборами — таким законом Хачатурян демонстрирует лояльность своим западным партнерам. При этом политолог считает, что Европа вряд ли испытывает реальный интерес к проблемам Армении. По мнению Тарасова, страны Европы рассматривают Ереван только как инструмент противодействия Москве.

Ранее президент Армении подписал закон, предусматривающий начало вступления страны в Евросоюз.