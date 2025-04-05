ВОЗ ведет переговоры с США по вопросу возвращения в организацию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет активный диалог с Соединенными Штатами, выражая надежду на возобновление членства страны в организации. Об этом сообщил ТАСС глава представительства ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

По его словам, переговоры с США носят открытый и конструктивный характер. ВОЗ рассчитывает, что Вашингтон пересмотрит свое решение, поскольку вклад США важен не только с точки зрения финансирования, но и в плане экспертного потенциала.

"У нас, конечно, идут переговоры с Соединенными Штатами, я бы не назвал это какими-то закулисными торгами, это достаточно откровенный и конструктивный диалог. Мы надеемся, что Соединенные Штаты смогут пересмотреть свою позицию, потому что здесь вопрос не только в финансовой поддержке, но и также в экспертном потенциале страны", - отвечает Бердыклычев на соответствующий вопрос.

Бердыклычев подчеркнул, что до настоящего времени США являлись крупнейшим донором ВОЗ, обеспечивая почти 20% бюджета организации.

"Поэтому, конечно, намерение США выйти из организации окажет негативное влияние на возможность организации реализовывать программы по всему миру. Многие программы, например по вакцинации, по борьбе с туберкулезом, малярией, полиомиелитом, ВИЧ-инфекцией, уже оказались под угрозой. Поэтому, конечно, мы выражаем сожаление в связи с решением США, так как пострадают прежде всего наиболее уязвимые группы населения от прекращения такой помощи", - добавил он.

Он также отметил, что приостановится сотрудничество между ВОЗ, США и научно-исследовательскими институтами. Организация продолжит работу, несмотря на финансовые ограничения, и принимает меры для оптимизации бюджета, включая ограничение поездок, заморозку найма и переход на онлайн-формат мероприятий. ВОЗ проводит реприоритизацию и пересмотр штатных структур, возможна реструктуризация и сокращение персонала.