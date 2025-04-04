«Мисс Европа» погибла под колесами машин в попытке бежать от полиции

В турецком Гиресуне погибла «Мисс Европа» Гюлер Эрдоган. Об этом сообщает CNN.

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Причиной смерти стал несчастный случай. По информации источника, 27-летняя Эрдоган села за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В итоге девушку остановила полиция, но Эрдоган бросила автомобиль и попыталась убежать.

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В процессе девушка забежала на путепровод, но упала с него на проезжую часть — прямо под колеса автомобиля. Спасти жизнь Эрдоган не удалось. Прибывшие на место врачи констатировали ее смерть.

Гюлер Эрдоган победила в конкурсе «Мисс Европа — Косово». При этом источник сообщает, что в последнее время девушка мучилась от психологических проблем.