Евросоюз должен разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил глава американского Госдепа Марко Рубио, передаёт РИА Новости

«Европа должна разработать конкретные предложения по договоренностям о безопасности украинского народа», – написал он

При этом госсекретарь США добавил, что необходимо «меньше говорить и больше действовать».

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Рубио в ходе встреч в Брюсселе заверил ЕС в том, что позиция Украины и Евросоюза будет учитываться на переговорах с Россией, и никаких уступок, противоречащих их интересам, сделано не будет.