Зеленский раскрыл подробности переговоров о размещении военных на Украине

Представители Франции и Британии провели встречи с украинскими властями в Киеве и обсудили присутствие иностранных войск на земле, в небе и в море, а также украинскую противовоздушную оборону, заявил на брифинге Владимир Зеленский.

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Его слова приводит «СТРАНА.ua».

«По словам Зеленского, обсуждали присутствие на земле, в небе и море, а также противовоздушную оборону», — пишет издание.

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Украинское издание «Общественное» ранее сообщило, что в Киев приехали высокопоставленные военные делегации Франции и Великобритании для переговоров о возможном размещении европейского контингента на территории Украины.