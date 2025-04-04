Трамп заявил о готовности Вьетнама отменить пошлины против США

Руководство Вьетнама выразило готовность отменить все пошлины в отношении американских товаров. С заявлением об этом выступил президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам в ходе телефонного разговора заверил его, что социалистическая республика хочет снизить пошлины до нуля.

«...Если сможет достичь договорённостей с США» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп высказался об ответных пошлинах КНР на товары из США, назвав их неверным ходом и проявлением паники.