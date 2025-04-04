Владимир Зеленский, как считает обозреватель китайского портала Tencent, может закончить свою политическую карьеру как Муаммар Каддафи или Саддам Хусейн.

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Сложившаяся политическая и социальная обстановка, по мнению автора прогноза, становится все более опасной для украинского политика. «Если он (Зеленский) не сможет оперативно стабилизировать ситуацию» внутри Украины и «вернуть доверие международного сообщества», то его политической карьере наступит конец, предрекает автор.

«Он даже может "закончить" в стиле Хусейна или Каддафи», — говорится в публикации китайского портала.

Судьбу украинского политика, как указал автор, определят отношение мирового сообщества, лояльность армии, а также поддержка украинского народа.